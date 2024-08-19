Західні авіакомпанії скорочують рейси до Китаю: FT дізналося причину

Західні авіакомпанії продовжують скорочувати кількість рейсів до Китаю, посилаючись на низький попит і значні витрати на обхід російського повітряного простору. Серед інших причин - зростання геополітичної напруженості між Пекіном, США та їхніми союзниками.

Конкурентоспроможність західних авіакомпаній у порівнянні з китайськими авіаперевізниками, які все ще мають можливість літати через територію Росії, продовжує знижуватись.

Цього місяця British Airways оголосила про припинення польотів між Лондоном і Пекіном, починаючи з жовтня. Це рішення було ухвалене всього через кілька тижнів після того, як теж британська Virgin Atlantic закрила про свій єдиний маршрут до Шанхаю.

Австралійська авіакомпанія Qantas також заявила про скорочення кількості рейсів на маршруті Сідней-Шанхай через недостатню заповненість літаків.

За даними постачальника галузевих даних OAG, кількість рейсів міжнародних перевізників з Європи та Північної Америки до Китаю у літньому сезоні 2024 року знизилася більш ніж на 60% у порівнянні з піковим показником 2018 року.

Заборона Росії на польоти рейсових літаків західних компаній над своїм небом

Загалом із 2020 року, коли у світі поширювалась пандемія COVID-19, кількість західних рейсів у Китай почала стрімко падати.



У 2022 році Росія заборонила польоти американським і європейським авіакомпаніям над своєю територією, що призвело до зростання витрат на паливо. Тепер вони складають від 25% до 30% операційних витрат. Ця причина є однією із головних у поясненні факту зменшення кількості рейсів.

До пандемії та заборони РФ Китай мав один із найбільших авіаринків у світі. Наразі, не дивлячись на намагання відновити попит, він все одно набагато нижчий, ніж був у 2019 році.

Експерти серед причин також виділяють значні зміни у відносинах Китаю із США та Європою. Геополітичне загострення неминуче вплинуло на попит та в результаті зменшення рейсів до Пекіну.