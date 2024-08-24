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Захід затримує виділення Україні прибутку із заморожених активів РФ, - Bloomberg

Фото: прапори країн G7 (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Західні країни затримують виділення Україні грошей із прибутку заморожених активів Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами джерел агентства, українська влада все більше стурбована затримками в завершенні угоди, яка дозволить Україні отримати підтримку у розмірі 50 млрд доларів.

Зазначається, що Київ має отримати кошти до кінця року, відповідно до угоди G7, яка була досягнута у червні. Вона передбачає кредит, який буде погашено за рахунок прибутку, отриманого від заморожених активів РФ на суму близько 280 млн доларів.

Однак реалізація плану ускладнена через вимоги США та ризик того, що Угорщина уповільнить прийняття будь-якого загальноєвропейського рішення про підтримку України чи санкціях проти Росії.

США у свою чергу вимагають, щоб Європейський Союз кожні півроку продовжував заморожування активів РФ разом із більш ширшими санкціями проти Москви.

Нагадаємо, що в липні Єврокомісія повідомляла, що перший транш від активів РФ надійде Україні протягом кількох тижнів.

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