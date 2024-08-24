Запад задерживает выделение Украине прибыли из замороженных активов РФ, - Bloomberg

По словам источников агентства, украинские власти все больше обеспокоены задержками в завершении сделки, которая позволит Украине получить поддержку в размере 50 млрд долларов.

Отмечается, что Киев должен получить средства к концу года, в соответствии с соглашением G7, которое было достигнуто в июне. Оно предусматривает кредит, который будет погашен за счет прибыли, полученный от замороженных активов РФ на сумму около 280 млн долларов.

Однако реализация плана затруднена из-за требований США и риска того, что Венгрия замедлит принятие любого общеевропейского решения о поддержке Украины или санкциях против России.

США в свою очередь требуют, чтобы Европейский Союз каждые полгода продлевал заморозку активов РФ вместе с более широкими санкциями против Москвы.