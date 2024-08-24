RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Запад задерживает выделение Украине прибыли из замороженных активов РФ, - Bloomberg

Фото: флаги стран G7 (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Западные страны задерживают выделение Украине денег из прибыли замороженных активов Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам источников агентства, украинские власти все больше обеспокоены задержками в завершении сделки, которая позволит Украине получить поддержку в размере 50 млрд долларов.

Отмечается, что Киев должен получить средства к концу года, в соответствии с соглашением G7, которое было достигнуто в июне. Оно предусматривает кредит, который будет погашен за счет прибыли, полученный от замороженных активов РФ на сумму около 280 млн долларов.

Однако реализация плана затруднена из-за требований США и риска того, что Венгрия замедлит принятие любого общеевропейского решения о поддержке Украины или санкциях против России.

США в свою очередь требуют, чтобы Европейский Союз каждые полгода продлевал заморозку активов РФ вместе с более широкими санкциями против Москвы.

Напомним, что в июле Еврокомиссия сообщала, что первый транш от активов РФ поступит Украине в течение нескольких недель.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине