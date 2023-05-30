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Захід не втомився від допомоги Україні у війні з Росією, - Столтенберг

Фото: Єнс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Країни Заходу не втомилися надавати Україні військову допомогу задля захисту від повномасштабного російського вторгнення.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Всі знаходяться напоготові, чекаючи ознак втоми в наших демократичних країнах, у країнах НАТО та партнерів, з погляду нашої здатності надавати підтримку. Поки що ми цього не бачимо", - наголосив Столтенберг.

Він також уточнив, що зараз допомога Україні лише посилюється. При цьому, як і раніше, існує сильна міжпартійна підтримка українців серед союзників Альянсу як у Європі, так і в США.

Генсек НАТО зазначив, що, незважаючи на наявність "різних голосів" та думок щодо допомоги Україні, залишається переважна "політична воля підтримувати" нашу країну.

Втома від війни

Нагадаємо, ще минулого року кілька країн Заходу почали попереджати про можливу втому від війни Росії проти України, якщо вона затягнеться. Таку інформацію підтверджував заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк зазначав, що Росія робила ставку на втому західних країн, коли розпочинала повномасштабну війну проти України.

Водночас, союзники України продовжують посилювати допомогу нашій країні. Зокрема, вони розпочинають підготовку пілотів та планують передачу сучасної авіації, від якої відмовлялися раніше.

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