Запад потребовал от ОАЭ прекратить экспорт критически важных товаров в Россию, - FT

Западные союзники подталкивают Объединенные Арабские Эмираты к прекращению экспорта критически важных товаров в России. Они стремятся лишить армию Владимира Путина компонентов, необходимых для ее войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Официальные лица из США, ЕС и Великобритании в последние недели посетили богатое государство Персидского залива, чтобы разъяснить широкий спектр их торговых ограничений и оказать давление на официальных лиц ОАЭ в контексте подозрений в нарушении санкций.

Правительство США обеспокоено тем, что ОАЭ становятся центром доставки товаров, таких как электроника, которые могут быть перепрофилированы для помощи военным действиям России. Особую озабоченность вызывает так называемый "реэкспорт", когда товары направляются через ОАЭ в обход ограничений.

Джеймс О'Брайен, глава американского офиса по координации санкций, вместе с посланником ЕС по санкциям Дэвидом О'Салливаном и Дэвидом Ридом, директором британского управления по санкциям, посетили ОАЭ в прошлом месяце, чтобы отстаивать свои позиции.

"Наша главная просьба заключается в том, чтобы они прекратили реэкспорт признали, что этот реэкспорт проблематичен", - сказал западный чиновник, добавив, что "разговоры продолжаются".

Согласно данным российской таможни, проанализированным Фондом "Свободная Россия", экспорт электронных компонентов из ОАЭ в Россию в прошлом году вырос более чем в семь раз и достиг 283 млн долларов. В 2022 году ОАЭ экспортировали в Россию в 15 раз больше микрочипов, чем годом ранее, при этом объем торговли этой продукцией вырос до 24,3 млн долларов.

Переговоры ОАЭ происходят по мере того, как западные союзники переключают свое внимание с введения новых раундов санкций на ужесточение правоприменения.

В прошлом месяце О'Салливан сообщил Financial Times , что западные страны столкнулись с "необычными скачками" в торговле России с некоторыми государствами, но отказался назвать конкретные страны. Союзники наблюдают за ОАЭ, Турцией и странами Средней Азии и Кавказа.

ОАЭ также считаются излюбленным местом для богатых россиян, ищущих место для укрытия своих активов.

Официальные лица США хотят подчеркнуть потенциальные последствия для предприятий, участвующих в содействии потоку товаров, которые могут быть использованы российскими военными. "Часть сообщения для частного сектора - в любой из этих стран - заключается в том, что они играют в рулетку. Любой, кто торгует этими товарами, теперь подлежит санкциям, потому что некоторые товары, которые они отгружают, обнаруживаются на поле боя", - сказал О'Брайен.

ОАЭ позиционируют себя как нейтральная региональная держава, уравновешивая свою тесную безопасность и исторические отношения с западными партнерами все более тесными связями с такими странами, как Россия и Китай. Дубай уже давно является региональным центром реэкспорта; его порт Джебель-Али остается одной из крупнейших в мире перевалочных зон.

В попытке ужесточить правоприменение в отношении таких экспортных узлов ЕС в конце прошлого года ввел новые меры, позволяющие налагать санкции на лиц, помогающих европейским компаниям уклоняться от санкций. Среди запросов Европы - уточнение информации о том, что ОАЭ на самом деле экспортируют в Россию, на фоне претензий к отсутствию информации..

Уолли Адейемо, заместитель министра финансов США, в своем выступлении на прошлой неделе предупредил о "тревожных тенденциях в ряде стран", где Кремль "укрепил свои финансовые связи и торговые потоки". Он добавил, что США и их партнеры будут действовать "различными экономическими инструментами", если страны не захотят "пресекать уклонение от санкций". Брайан Нельсон, заместитель министра финансов США по терроризму и финансовой разведке, также посетил ОАЭ в прошлом месяце.

Десятки тысяч россиян переехали в ОАЭ, открывая компании и покупая недвижимость в коммерческом и туристическом центре Персидского залива. Этот приток вызвал опасения в западных странах, что некоторые из них могут маскировать причастность подпадающих под санкции олигархов. ОАЭ, которые одобрили лицензию для российского банка МТС, заявили, что изучают варианты после того, как в прошлом месяце кредитор попал под санкции США и Великобритании.