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На Захід України насувається негода: енергетики готові до ліквідації наслідків

Вівторок 02 липня 2024 12:26
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На Захід України насувається негода: енергетики готові до ліквідації наслідків Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сьогодні, 2 липня, у західних регіонах України очікується негода. Енергетики готові до усунення наслідків погодних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Міненерго в Telegram.

За даними Гідрометцентру, сьогодні у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікуються грози, місцями град, шквали 15-20 м/с.

У Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Хмельницькій областях прогнозуються значні дощі.

"Існує ймовірність, що складні погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств у зазначених областях країни, але усі служби готові до боротьби з наслідками погодних умов у разі, якщо такі пошкодження виникнуть", - йдеться у повідомленні.

Погода в Україні 2 липня

У деяких областях України спека трохи послабиться завдяки атмосферному фронту. Очікуються дощі з грозами, а подекуди й шквали. Однак у більшості областей очікується спека до +37.

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