На Запад Украины надвигается ненастье: энергетики готовы к ликвидации последствий

Сегодня, 2 июля, в западных регионах Украины ожидается непогода. Энергетики готовы к устранению последствий погодных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минэнерго в Telegram.

"Существует вероятность, что сложные погодные условия могут привести к осложнению работы коммунальных и энергетических предприятий в указанных областях страны, но все службы готовы к борьбе с последствиями погодных условий в случае, если такие повреждения возникнут", - говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, сегодня в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с.

Погода в Украине 2 июля

В некоторых областях Украины жара немного ослабит благодаря атмосферному фронту. Ожидаются дожди с грозами, а иногда и шквалы. Однако в большинстве областей ожидается жара до +37.

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