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Захід України накрили снігопади: сталися відключення світла

Фото: Закарпатську та Львівську області України накрили снігопади (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Юрченко

Негода накрила західні області України вчора, 24 січня. Через снігопади у Закарпатській та Львівській областях є відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Закарпатської ОВА Віктора Микиту у Facebook та очільника Львівської ОВА Максима Козицького у Telegram.

Станом на 7:00 через тривалі снігопади та налипання мокрого снігу у Закарпатській області часткового знеструмлені 20 населених пунктів. У Хустському районі - 15 населених пунктів, Рахівському - 4, Тячівському - 1.

Наразі на місцях пошкоджень працюють ремонтні бригади. У районах і населених пунктах функціонують "пункти незламності".

У Львівській області внаслідок сильних снігопадів та пориви вітру без світла 17 населених пунктів, з них три - повністю знеструмлені, 14 - частково.

Найгірша ситуація у Стрийському районі. Як повідомляє ОВА, над відновленням працюють 11 бригад "Львівобленерго". Залучили 46 фахівців та 16 одиниць техніки.

Погода в Україні сьогодні

За прогнозами синоптиків, на більшості території України сьогодні очікується мокрий сніг, а в Карпатах хуртовина.

В Україні, крім півдня, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. На заході нашої країни очікують пориви вітру до 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів протягом доби покажуть від -1 до +4 градусів. В Карпатах сьогодні температура повітря очікується від 0 до -5 градусів.

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