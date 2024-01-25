Захід України накрили снігопади: сталися відключення світла

Станом на 7:00 через тривалі снігопади та налипання мокрого снігу у Закарпатській області часткового знеструмлені 20 населених пунктів. У Хустському районі - 15 населених пунктів, Рахівському - 4, Тячівському - 1.

Наразі на місцях пошкоджень працюють ремонтні бригади. У районах і населених пунктах функціонують "пункти незламності".

У Львівській області внаслідок сильних снігопадів та пориви вітру без світла 17 населених пунктів, з них три - повністю знеструмлені, 14 - частково.

Найгірша ситуація у Стрийському районі. Як повідомляє ОВА, над відновленням працюють 11 бригад "Львівобленерго". Залучили 46 фахівців та 16 одиниць техніки.

Погода в Україні сьогодні

За прогнозами синоптиків, на більшості території України сьогодні очікується мокрий сніг, а в Карпатах хуртовина.

В Україні, крім півдня, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. На заході нашої країни очікують пориви вітру до 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів протягом доби покажуть від -1 до +4 градусів. В Карпатах сьогодні температура повітря очікується від 0 до -5 градусів.