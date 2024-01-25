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Запад Украины накрыли снегопады: произошли отключения света

Фото: Закарпатскую и Львовскую области Украины накрыли снегопады (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Юрченко

Непогода накрыла западные области Украины вчера, 24 января. Из-за снегопадов в Закарпатской и Львовской областях есть отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Закарпатской ОВА Виктора Мыкыту в Facebook и главу Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram.

По состоянию на 7:00 из-за продолжительных снегопадов и налипания мокрого снега в Закарпатской области частично обесточены 20 населенных пунктов. В Хустском районе - 15 населенных пунктов, Раховском - 4, Тячевском - 1.

Сейчас на местах повреждений работают ремонтные бригады. В районах и населенных пунктах функционируют "пункты несокрушимости".

Во Львовской области в результате сильных снегопадов и порывов ветра без света 17 населенных пунктов, из них три - полностью обесточены, 14 - частично.

Самая сложная ситуация в Стрыйском районе. Как сообщает ОВА, над восстановлением работают 11 бригад "Львовоблэнерго". Привлекли 46 специалистов и 16 единиц техники.

Погода в Украине сегодня

По прогнозам синоптиков, на большинстве территории Украины сегодня ожидается мокрый снег, а в Карпатах метель.

В Украине, кроме юга, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. На западе страны ожидают порывы ветра до 15-20 м/с.

Столбики термометров в течение суток покажут от -1 до +4 градусов. В Карпатах сегодня температура воздуха ожидается от 0 до -5 градусов.

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