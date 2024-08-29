UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Захід стикається із затримками в узгодженні кредиту Україні в 50 млрд доларів, - ЗМІ

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Західні країни стикаються із затримками в узгодженні деталей угоди, яка дозволила б використовувати прибуток від заморожених активів російського центрального банку для допомоги Україні на 50 мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Переговори йдуть повільно через побоювання США з приводу того, як довго заморожені активи залишаться під санкціями. Це пов'язано з тим, що Європейському Союзу потрібно кожні шість місяців продовжувати санкції проти Росії, і для цього необхідна згода всіх 27 країн ЄС.

Ситуацію ускладнює те, що Угорщина може накласти вето.

США хочуть більш довгострокових гарантій і пропонують продовжувати санкції ЄС на 12 місяців або довше, щоб забезпечити стабільність заморожування активів, повідомили джерела, знайомі з питанням.

50 млрд доларів для України

У червні на саміті G7 лідери країн групи вирішили надати Україні кредит у розмірі 50 мільярдів доларів. Цей кредит буде погашено за рахунок прибутку від заморожених російських активів, які країни Заходу заблокували після початку повномасштабної війни.

Наразі обговорюються умови надання кредиту, включно з тим, скільки кожна з країн G7 внесе в загальний фонд.

Питання про кредит для України стало головною темою переговорів міністрів G7 на зустрічі у кулуарах саміту "Великої двадцятки" у Бразилії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КредитиЄвросоюзСполучені Штати АмерикиРосійська ФедераціяВійна Росії проти УкраїниДопомога Україні