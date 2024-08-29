Захід стикається із затримками в узгодженні кредиту Україні в 50 млрд доларів, - ЗМІ

50 млрд доларів для України

У червні на саміті G7 лідери країн групи вирішили надати Україні кредит у розмірі 50 мільярдів доларів. Цей кредит буде погашено за рахунок прибутку від заморожених російських активів, які країни Заходу заблокували після початку повномасштабної війни.

Наразі обговорюються умови надання кредиту, включно з тим, скільки кожна з країн G7 внесе в загальний фонд.

Питання про кредит для України стало головною темою переговорів міністрів G7 на зустрічі у кулуарах саміту "Великої двадцятки" у Бразилії.

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