ua en ru
Пт, 30 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Захід самостримується з допомогою Україні через побоювання ескалації з боку РФ, - генерал Ходжес

Україна, П'ятниця 30 серпня 2024 12:18
UA EN RU
Захід самостримується з допомогою Україні через побоювання ескалації з боку РФ, - генерал Ходжес Фото: генерал у відставці Бен Ходжес (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова, Уляна Безпалько

Захід гальмує підтримку України через страх перед РФ щодо можливих наслідків перетину т.зв. уявних "червоних ліній". Водночас прояв рішучості міг би вплинути не тільки на Москву, але й на інші країни, що прагнуть до володіння ядерною зброєю.

Про це розповів колишній командувач армії США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес в коментарі РБК-Україна.

Як зазначив Ходжес щодо причин відсутності рішучих дій з боку західних партнерів у підтримці України - така політика відображає нездатність країн-союзників чітко заявити про свої прагнення до перемоги України над Росією.

За його словами, ці країни не можуть визначити стратегічні результати, яких вони хочуть досягти в українсько-російському конфлікті.

"Навіть попри те, що це є чітко в стратегічних інтересах США та Європи - щоб Росія зазнала поразки та повернулася до кордонів України та Росії 1991 року. Невдача в цьому питанні є результатом надмірного страху перед можливим застосуванням ядерної зброї з боку Росії, якщо Україна використовуватиме західну зброю. Захід стримує себе, замість того щоб діяти рішуче", - зазначив Ходжес.

Генерал додав, що стримування США від рішучих дій через загрозу застосування Росією тактичної ядерної зброї є серйозним сигналом не лише для Москви, але й для Північної Кореї, Ірану, Пакистану, Китаю та інших країн, які прагнуть до володіння ядерною зброєю.

Захід та "червоні лінії" Москви

Варто зауважити, що західні партнери стримуються у допомозі України у визвольній війні проти російських окупантів. Зокрема, країни-партнери не дозволяють завдавати далекобійних ударів певними видами озброєння, що надійшло у якості воєнної підтримки, адже бояться перетину т.зв. "червоних ліній", якими Москва залякує Захід, маючи на увазі гостру ескалацію конфлікту.

Як зауважила дослідниця Росії в Інституті вивчення війни (ISW) Анжеліка Еванс в коментарі РБК-Україна, операція Сил оборони на території Курської області продемонструвала, наскільки порожніми є "червоні лінії" Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Війна Росії проти України
NEWS
Акцизи на пальне, виплати ВПО, нові правила у школах: що зміниться в Україні з 1 вересня
Акцизи на пальне, виплати ВПО, нові правила у школах: що зміниться в Україні з 1 вересня
DAILY
Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії