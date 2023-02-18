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Захід почав розробляти санкції проти РФ ще до її вторгнення до України, - фон дер Ляйєн

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Субота 18 лютого 2023 12:11
Захід почав розробляти санкції проти РФ ще до її вторгнення до України, - фон дер Ляйєн Фото: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

США та Європейський союз розпочали розробку санкцій проти Росії за два місяці до її повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

"ЄС спільно зі США почали розробку масштабних економічних санкцій проти Росії ще у грудні 2021 року", - заявила вона.

Вона зазначила, що підготовка розпочалася за рік до повномасштабної війни в Україні, коли США почали робити перші прогнози. За її словами, ЄС сподівався, що цього не станеться, але почав готуватись.

Також Урсула фон дер Ляйєн виступила за збільшення тиску на РФ і розширення поставок озброєння в Україну.

"Зараз настав час у рази прискорити виробництво стандартизованого озброєння та амуніції для постачання в Україну. Ми маємо використати для цього Європейський фонд миру. Ми маємо намір звернутися до промисловості всього Європейського союзу", - сказала голова Єврокомісії.

Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що у ЗМІ дізналися подробиці щодо 10-го пакету санкцій ЄС проти Росії.

Як зазначало видання Politico, Єврокомісія не включатиме до нового санкційного пакету обмеження проти російської атомної галузі та її представників.

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