Захід почав розробляти санкції проти РФ ще до її вторгнення до України, - фон дер Ляйєн
США та Європейський союз розпочали розробку санкцій проти Росії за два місяці до її повномасштабного вторгнення в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.
"ЄС спільно зі США почали розробку масштабних економічних санкцій проти Росії ще у грудні 2021 року", - заявила вона.
Вона зазначила, що підготовка розпочалася за рік до повномасштабної війни в Україні, коли США почали робити перші прогнози. За її словами, ЄС сподівався, що цього не станеться, але почав готуватись.
Також Урсула фон дер Ляйєн виступила за збільшення тиску на РФ і розширення поставок озброєння в Україну.
"Зараз настав час у рази прискорити виробництво стандартизованого озброєння та амуніції для постачання в Україну. Ми маємо використати для цього Європейський фонд миру. Ми маємо намір звернутися до промисловості всього Європейського союзу", - сказала голова Єврокомісії.
Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що у ЗМІ дізналися подробиці щодо 10-го пакету санкцій ЄС проти Росії.
Як зазначало видання Politico, Єврокомісія не включатиме до нового санкційного пакету обмеження проти російської атомної галузі та її представників.
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