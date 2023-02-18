Запад начал разрабатывать санкции против РФ еще до ее вторжения в Украину, - фон дер Ляйен
США и Европейский союз приступили к разработке санкций против России за два месяца до ее полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
"ЕС совместно с США начали разработку масштабных экономических санкций против России еще в декабре 2021 года", - заявила она.
Она отметила, что подготовка началась за год до полномасштабной войны в Украине, когда США начали делать первые прогнозы. По ее словам, ЕС наделся, что этого не произойдет, но начал готовится.
Также Урсула фон дер Ляйен выступиа за увелечение давления на РФ и расширение поставок вооружения в Украину.
"Сейчас пришло время в разы ускорить производство стандартизированного вооружения и амуниции для поставок на Украину. Мы должны использовать для этого Европейский фонд мира. Мы намерены обратиться к промышленности всего Европейского союза", - сказала глава Еврокомиссии.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что в СМИ узнали подробности относительно 10-го пакета санкций ЕС против России.
Как отмечало издание Politico, Еврокомиссия не будет включать в новый санкционный пакет ограничения против российской атомной отрасли и ее представителей.
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