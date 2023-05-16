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Захід має зняти будь-які обмеження в постачанні зброї Україні, нам потрібні літаки F-16, - Палатний

Фото: Україна хоче отримати від партнерів 40-50 літаків F-16 (wikipedia.org)
Автор: Олександр Мороз

Українці ефективно використовують сучасну західну військової техніки. Прийшов час зняти будь-які обмеження в постачанні зброї та дати Україні сучасні літаки F-16, шоб нівелювати перевагу РФ в повітрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника волонтерського штабу "Українська команда" Артура Палатного у Facebook.

"Сьогодні вночі українські воїни повітряної оборони збили 6 гіперзвукових аеробалістичних ракет “Кинжал” та 3 балістичні ракети, які росіяни випустили по нашій країні. Все, що летіло з мордору, не долетіло! ЗРК Patriot несе бойове чергування в Україні. Саме цей тип ЗРК, в умілих руках наших воїнів, здатен збивати російські "аналоговнєти". Який висновок з цього? Він простий: українці здатні ефективно використовувати сучасні зразки західної військової техніки та досягати неймовірних результатів. Це доведено неодноразово. А головне: зберігати життя тисячам українців", - написав Палатний.

За його словами, будь-яке зволікання з передачею необхідної військової техніки та зброї - втрати людських життів. Тому зараз прийшов час західним країнам зняти будь-які обмеження в постачанні зброї Україні.

"Нам потрібні сучасні західні літаки F-16! І Україні вдасться дуже швидко нівелювати нинішню перевагу росіян в повітрі. Швидше закінчити цю війну нашою перемогою. Перемогою усього світу! Врятувати тисячі життів", - зазначив Палатний.

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Артур ПалатнийЗбройні сили України