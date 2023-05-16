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Запад должен снять любые ограничения в поставке оружия Украине, нам нужны самолеты F-16, - Палатный

Фото: Украина хочет получить от партнеров 40-50 самолетов F-16 (wikipedia.org)
Автор: Александр Мороз

Украинцы эффективно используют современную западную военную технику. Пришло время снять какие-либо ограничения в поставках оружия и дать Украине современные самолеты F-16, чтобы нивелировать преимущество РФ в воздухе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя волонтерского штаба "Украинская команда" Артура Палатного в Facebook.

"Сегодня ночью украинские воины воздушной обороны сбили 6 гиперзвуковых аэробалистических ракет "Кинжал" и 3 баллистические ракеты, которые россияне выпустили по нашей стране. Все, что летело из мордора, не долетело! ЗРК Patriot несет боевое дежурство в Украине. в умелых руках наших воинов способен сбивать российские "аналоговнеты". Какой вывод из этого? Он прост: украинцы способны эффективно использовать современные образцы западной военной техники и достигать невероятных результатов. Это доказано неоднократно. А главное: сохранять жизнь тысячам украинцев", - написал Палатный.

По его словам, любое промедление с передачей необходимой военной техники и оружия - потери человеческих жизней. Поэтому сейчас пришло время западным странам снять какие-либо ограничения в поставке оружия Украине.

"Нам нужны современные западные самолеты F-16! И Украине удастся очень быстро нивелировать нынешнее преимущество россиян в воздухе. Скорее закончить эту войну нашей победой. Победой всего мира! Спасти тысячи жизней", - отметил Палатный.

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Артур ПалатныйВооруженные силы Украины