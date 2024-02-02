Захід має забезпечити поразку Росії в Україні, - голова Міноборони Британії

Захід повинен забезпечити поразку Росії в Україні, інакше він ризикує зазнати нападу з боку диктаторських режимів, таких як Китай.

Про це заявив міністр оборони Великобританії Грант Шаппс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

За його словами, режими, які не вірять у демократію, спостерігають за війною в Україні і можуть почати напади на західні країни, якщо вирішать, що в них "закінчилася затяжка".

"Режими, які не вірять у демократію, спостерігають за нами, і ми повинні продемонструвати, що демократичний шлях - це шлях, який завжди перемагає", - заявив він.

Шаппс сказав, що Британія "живе у дедалі небезпечніші часи", і повідомив, що минулого місяця набір в армію збільшився більш ніж удвічі на тлі зростаючих побоювань конфронтації з Москвою.

Напад РФ на НАТО

Нещодавно західні ЗМІ повідомляли про плани Росії напасти на країни НАТО. Зокрема, було оприлюднено сценарії, а також інфографіки. Чиновники тим часом уже почали закликати готуватися до можливої війни.

Обговорення почалося після публікації німецького таблоїду Bild, який нібито отримав секретний документ "Оборона альянсу-2025".

Також голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль заявив, що російський диктатор Володимир Путін "не посоромився б" напасти на НАТО. Якби Україна була змушена здатися, це не втамувало б бажання влади Росії.

Більш детально про це військові потенціали Росії і НАТО, а також про те, як може розвиватися конфлікт, - у матеріалі РБК-Україна.

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