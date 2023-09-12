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Захід має створити зимовий щит ППО над інфраструктурою України, - глава МЗС Німеччини

Фото: Анналена Бербок, голова МЗС Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Країнам Заходу необхідно допомогти Україні забезпечити захист критичної інфраструктури взимку шляхом надання систем протиповітряної оборони.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Чиновниця наголосила, що Україні насамперед потрібна потужна протиповітряна оборона, оскільки зараз гостро постає питання захисту електро-, водо- та теплопостачання перед настанням холодів.

"Тому я звертаюся до нас і наших партнерів: Нам необхідно створити щит протиповітряної оборони над критично важливою інфраструктурою України", - наголосила Бербок.

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Нагадаємо, вчора міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок перебувала з неанонсованим візитом в Україні.

Зокрема, вона провела зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Однією з тем обговорень стало посилення протиповітряної оборони нашої країни.

Після візиту чиновниці Зеленський розповів, що Німеччина готується надати Україні нову зброю, зокрема ППО.

 

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