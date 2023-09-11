ППО, артилерія і не тільки. Німеччина готує нову військову допомогу Україні, - Зеленський

Німеччина надасть Україні нове озброєння у рамках військової допомоги. Зокрема, у пакет увійде артилерія та засоби протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Є сьогодні хороша новина: готуємо посилення пакету оборонної підтримки від Німеччини. ППО, артилерія, техніка. Те, про що домовлялися з канцлером Шольцем (канцлером Німеччини Олафом Шольцем - ред.)", - заявив глава держави.

За його словами, військову допомогу Україні обговорювали і під час сьогоднішнього візиту міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок до Києва.

Як зазначив президент, дуже важливо, що партнери України чують потреби наших воїнів та захисту нашої енергетики.

"Я впевнений - буде результат. Рухаємося також і з іншими нашими партнерами, зокрема щодо ППО. Додаткові системи в Україні будуть", - додав він.

Візит Бербок

Нагадаємо, сьогодні, 11 вересня, з неанонсованим візитом в Україну прибула міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Вона провела переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та президентом Володимиром Зеленським.

Під час свого візиту німецька чиновниця анонсувала допомогу нашій країні для підготовки енергосистеми до зими.