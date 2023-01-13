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Захід має передати Україні винищувачі МіГ-29 і F-16, - екскомандувач НАТО

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Берлін, П'ятниця 13 січня 2023 09:17
Захід має передати Україні винищувачі МіГ-29 і F-16, - екскомандувач НАТО Фото: екскомандувач НАТО закликав надати Україні літаки МіГ-29 і F-16 (armyinform)
Автор: Наталія Юрченко

Україна повинна отримати від західних партнерів винищувачі МіГ-29 та F-16, аби мати перевагу у небі та посилити захист.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екскомандувача НАТО Джеймса Ставрідіса в ефірі ZDF.

Він наголосив, що Україні потрібні бойові літаки. За його словами, це можуть бути польські МіГ-29 або ж американські F-16.

Ставрідіс зазначив, що МіГ-29 могли б передати Україні напряму, а українські пілоти вже вміють ними керувати. З F-16 ситуація складніша, але, на думку екскомандувача НАТО, українці могли б швидко освоїти їх.

Також адмірал США підкреслив, що постачання ЗСУ танків західного зразка "критично важливе". Ця техніка допоможе у наземних боя, незалежно від того, з якої країни НАТО прибули танки.

Ставрідіс додав, що російська війська зараз більше успішні в небі, ніж на землі. Тому Україні потрібно надати підтримку для захисту повітряного простору.

"Це означає, наприклад, батареї Patriot, які поставляються Сполученими Штатами, а потім, можливо, і Німеччиною", - сказав він.

Нагадаємо, у грудні Словаччина заявила про готовність надати Україні винищувачі МіГ-29.

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