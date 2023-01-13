Запад должен передать Украине истребители МиГ-29 и F-16, - экс-командующий НАТО

Украина должна получить от западных партнеров истребители МиГ-29 и F-16, чтобы иметь преимущество в небе и усилить защиту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экс-командующего НАТО Джеймса Ставридиса в эфире ZDF.

Он отметил, что Украине нужны боевые самолеты. По его словам, это могут быть польские МиГ-29 или же американские F-16.

Ставридис отметил, что МиГ-29 могли передать Украине напрямую, а украинские пилоты уже умеют ими управлять. С F-16 ситуация сложнее, но, по мнению экс-командующего НАТО, украинцы могли бы быстро освоить их.

Также адмирал США подчеркнул, что поставка ВСУ танков западного образца "критически важна". Эта техника поможет в наземных боях, независимо от того, из какой страны НАТО прибыли танки.

Ставридис добавил, что российские войска сейчас более успешны в небе, чем на земле. Поэтому Украине необходимо оказать поддержку для защиты воздушного пространства.

"Это означает, например, батареи Patriot, поставляемые Соединенными Штатами, а затем, возможно, и Германией", - сказал он.