Захід має бути відкритим до ідеї Макрона щодо відправки військ в Україну, - МЗС Естонії

Естонія та інші союзники повинні бути відкритими до обговорення ідеї, озвученої президентом Франції Еммануелем Макроном, щодо можливості відправки військ НАТО в Україну.
Про це заявила заступниця міністра закордонних справ Естонії Кюлліке Сілласте-Еллінг, повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Голос Америки".
"Ми повинні бути відкритими до ідей. Замість того, щоб весь час повідомляти про те, що ми не збираємося робити для допомоги Україні, ми повинні повідомляти те, що, вважаємо, ми повинні", - сказала Сілласте-Еллінг.
Водночас вона додала, що наразі не ведеться жодної діяльності у напрямку підготовки до відправки іноземних військ в Україну.
"Але для нас у будь-якому випадку усі варіанти "на столі". Ми відкриті для розгляду різних варіантів", - зазначила естонська дипломатка.
За її словами, можливо, йтиметься не про "безпосередній бій з росіянами", але про навчання або певні спеціальні завдання.
Сілласте-Еллінг також зазначила, що Україна на сьогодні є пріоритетом для Естонії.
"Що для нас є пріоритетом - це все про Україну. Бо перемога України має прямий вплив на нашу безпеку. Україна веде боротьбу прямо зараз в основному для нас, заради нашої безпеки, отже, ми робимо все можливе, щоб допомогти", - додала вона.
У лютому президент Франції Еммануель Макрон заявив про можливість відправки західних військ на територію України.
Пізніше він пояснив, що не йдеться про безпосередню відправку військ для участі в бойових діях.
Деякі країни НАТО заявили, що готові розглянути таку можливість, однак більшість союзників не підтримали ініціативу Макрона.
Проти виступив і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, заявивши, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".
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