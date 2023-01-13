Захід має бути готовим до різних сценаріїв розвалу РФ, - МЗС Латвії

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс закликав демократичний світ не боятися розвалу Російської Федерації, а бути готовим до будь-якого сценарію цих подій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSM.lv .

"Для режиму, який править у РФ, війна, яку він розв'язав проти України, - це питання виживання. Тому демократичний світ має не боятися розвалу РФ, а озброїтися стратегічним терпінням та максимальною витримкою", - зазначив Рінкевичс у програмі Латвійського Радіо Krustpunktā.

Рінкевичс визнав, що Заходу слід бути готовим до різних сценаріїв розвалу РФ, оскільки в такому разі виникне кілька важливих питань, а саме про ядерну зброю, міграційні потоки та внутрішні процеси в Росії.

"У контексті війни в Україні Захід має зосередитися на максимальному ослабленні РФ, але результат війни насамперед визначатимуть українські солдати на фронті", - заявив міністр.

Як зазначає видання, Рінкевичс визнав, що санкції проти Росії загалом були ефективними, проте частина їх, введених навесні минулого року, лише зараз починають діяти. Тому їх вплив на РФ відчуватиметься лише 2023 року. Проте таке визначення стосується в основному країн ЄС та G7. Водночас санкції неефективні, враховуючи, що РФ має можливість торгувати з Китаєм, а також з іншими країнами Азії та Латинської Америки.

За словами міністра, Латвія продовжуватиме наполягати на подальших санкціях щодо енергоресурсів та фінансового сектора на найвищому політичному рівні, оскільки військову машину Кремля необхідно зупинити.

Однак, як наголосив Рінкевичс, на рівні Європейського союзу виникло тривожне питання про обхід санкцій РФ. Тому в ЄС також обговорюється застосування санкцій до країн, які допомагають РФ оминати накладені на неї санкції. На думку міністра, однією з великих "дірок" у санкційній політиці є їх контроль.

Міністр висловив упевненість, що Україна продовжить отримувати військову допомогу.

"На початку повномасштабної війни багато великих країн не вірили, що Україна зможе протистояти нападу РФ. Проте, зрозумівши, що Україна здатна постояти за себе, країни почали шукати способів допомогти. І якщо на початку війни західні країни зобов'язалися допомогти Україні озброєнням радянських часів, то тепер, після виснаження запасів, в Україну прямує дедалі більше сучасної військової техніки", - заявив Рінкевичс.