Запад должен быть готов к разным сценариям развала РФ, - МИД Латвии

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс призвал демократический мир не опасаться развала Российской Федерации, а быть готовым к любому сценарию этих событий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LSM.lv.

"Для правящего в РФ режима война, которую он развязал против Украины, - это вопрос выживания. Поэтому демократический мир должен не бояться развала РФ, а вооружиться стратегическим терпением и максимальной выдержкой", - отметил Ринкевичс в программе Латвийского Радио Krustpunktā.

Ринкевичс признал, что Западу следует быть готовым к разным сценариям развала РФ, поскольку в таком случае возникнет несколько важных вопросов, а именно о ядерном оружии, миграционных потоках и внутренних процессах в России.

"В контексте войны в Украине Запад должен сосредоточиться на максимальном ослаблении РФ, но результат войны, прежде всего, будут определять украинские солдаты на фронте", - заявил министр.

Как отмечает издание, Ринкевичс признал, что санкции против России в целом были эффективными, однако часть из них, введенных весной прошлого года, только сейчас начинают действовать. Поэтому их влияние на РФ будет ощущаться только в 2023 году. Однако такое определение касается в основном стран ЕС и G7. В то же время, санкции неэффективны, учитывая, что РФ имеет возможность торговать с Китаем, а также с другими странами Азии и Латинской Америки.

По словам министра, Латвия будет продолжать настаивать на дальнейших санкциях относительно энергоресурсов и финансового сектора на самом высоком политическом уровне, поскольку военную машину Кремля необходимо остановить.

Однако, как подчеркнул Ринкевичс, на уровне Европейского союза возник тревожный вопрос об обходе санкций РФ. Поэтому в ЕС также обсуждается применение санкций к странам, помогающим РФ обходить наложенные на нее санкции. По мнению министра, одной из больших "дыр" в санкционной политике является их контроль.

Министр выразил уверенность, что Украина продолжит получать военную помощь.

"В начале полномасштабной войны многие крупные страны не верили, что Украина сможет противостоять нападению РФ. Однако, поняв, что Украина способна постоять за себя, страны начали искать способы помочь. И если в начале войны западные страны обязались помочь Украине вооружением советских времен, то теперь, после истощения запасов, в Украину направляется все больше современной военной техники", - заявил Ринкевичс.