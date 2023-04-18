Захід готується, що Росія використає "будь-яку зброю", щоб утримати українські території

Західні лідери готуються, що російський диктатор Володимир Путін використає все можливе, включаючи ядерні загрози та кібератаки у відповідь на очікуваний український контрнаступ.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на The Guardian.

Раніше ми писали про те, що НАТО готується до бою на власних кордонах внаслідок звірств Росії проти України.

Також нагадаємо, що РФ намагається залякати Захід повідомленнями про можливе розміщення ядерної зброї на території Білорусі.

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