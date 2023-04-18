Запад готовится, что Россия использует "любое оружие", чтобы удержать украинские территории

Западные лидеры готовятся, что российский диктатор Владимир Путин использует все возможное, включая ядерные угрозы и кибератаки в ответ на ожидаемое украинское контрнаступление.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на The Guardian.

Ранее мы писали о том, что НАТО готовится к бою на собственных границах в результате зверств России против Украины.

Также напомним, что РФ пытается запугать Запад сообщениями о возможном размещении ядерного оружия на территории Беларуси.

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