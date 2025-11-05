Загуменного звільнили з-під домашнього арешту, відсторонення визнано незаконним, - КМДА

"Ці два дні були дуже складними, але важливими на шляху до відновлення справедливості. Київський апеляційний суд скасував моє відсторонення від роботи та цілодобовий домашній арешт, фактично визнавши незаконними відповідні рішення Голосіївського районного суду. Це перша важлива перемога, яка показує: звинувачення щодо мене в "незаконних відрядженнях» є абсурдними", - написав Дмитро Загуменний.

Він також повідомив, що і далі добиватиметься справедливості та притягнення до відповідальності тих, хто намагається незаконно криміналізувати його діяльність і дискредитувати.

"Мені щиро прикро, що в найкритичніші для держави моменти, коли ми маємо бути єдиними, сильними, робити все для перемоги та підтримки Збройних Сил України, я і багато моїх колег змушені витрачати час на судові баталії й боротися з незаконними переслідуваннями та телеграмною люттю окремих керівників, які не здатні на інше, крім розповсюдження бруду", - наголосив Загуменний.