Загуменний заявив, що нову підозру йому вручили за критику центральної влади

"Учора мені вручили чергову підозру. За її текстом я "у невстановлений час, у невстановленому місці" начебто "вступив у змову з невстановленою особою" та «невстановленим способом» підробив документи. Пов’язую появу цієї підозри та її активне поширення в медіа зі спробою моєї персональної дискредитації через мою послідовну позицію. Зокрема, не бачу, як вкрадені у міста 8 млрд могли підвищити обороноздатність держави. Не бачу ефективності програми "Чисте небо» начальника військової адміністрації. Не бачу прозорості та підзвітності в роботі військової адміністрації. Не бачу реальних результатів у посиленні обороноздатності столиці", - заявив Загуменний.

За його словами, про політичний характер підозри свідчить її активне поширення в медіа за годину після вручення та оперативні повідомлення в телеграм-каналах Офісу Генпрокурора, Київської прокуратури, СБУ та Нацполіції, де Загуменного названо "злочинцем", хоча його провина не доведена.

"Традиційно" вже за годину телеграм-канали Офісу генпрокурора, Київської прокуратури, СБУ та Нацполіції опублікували матеріали про те, що "спільними зусиллями" виявили "злочинця" - керівника апарату КМДА, який нібито 18 днів не перебував у країні. Це швидко підхопили інші канали. Жодної примітки про презумпцію невинуватості я не побачив - але, на жаль, це вже звична практика", - зазначив Загуменний.

Керівник апарату КМДА наголосив, що йому не представили можливості надати пояснення до вручення підозри, хоча він міг надати усі документи, які підтверджують законність його дій.

"Можливості надати пояснення до вручення підозри - які одразу б показали відсутність порушень у моїх діях - мені не представили. Наголошую: усі мої відрядження мали винятково службовий характер. Усі підтверджувальні документи є й будуть публічно надані під час досудового розслідування. Я відкритий до співпраці зі слідством, дію винятково в правовому полі й відстоюватиму свою репутацію", - наголосив Загуменний.