Загрязнение воды на Камчатке: гибнут животные, пострадали десятки людей

Загрязнение воды на Камчатке в России повлекло массовое выбрасывание мертвых морских животных на берег близ Петропавловска-Камчатского. Причины возникновения загрязнения сейчас устанавливаются.

Об этом сообщает российское агентство "РБК".

Временно исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков считает, что причиной массового мора морских животных могло стать химическое загрязнение воды, а на берег их выбросило штормом. Экологи отобрали пробы воды, результаты будут на следующей неделе.

"Но уже сейчас специалисты говорят, что там повышенное содержание нефтепродуктов, фенолов. Что это и какой источник, надзорные органы выясняют. Эти вещи связаны, но источник и характер загрязнения пока не установлены", - рассказал он.

Кроме того, как пишет Telegram-канал Mash, от загрязнения воды пострадали уже 30 человек, среди них и дети. Некоторые потерпевшие получили ожог слизистой, когда прогуливались по пляжу.

Прокуратура Камчатского края уже начала проверку информации о загрязнении воды. Правоохранители проверят соблюдение требований природоохранного законодательства.

Напомним, ранее оккупационные "власти" Крыма заявляли о превышении в тысячу раз уровня загрязнения крупнейшей реки на полуострове.