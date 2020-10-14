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Загрязнение в радиусе километра: в Черкассах прорвало емкость с удобрениями

Автор: РБК-Украина

В Черкассах прорвало резервуар с жидким азотным удобрением. В результате вытекло около 100 000 тонн смеси, загрязнена территория в радиусе одного километра.

Об этом говорится в сообщении полиции Черкасской области.

Сообщается, что инцидент произошел на улице Героев Холодного Яра. В резервуаре хранилось около 4 тыс. кубометров жидких азотных удобрений "КАС-32" (карбамидо-аммиачная смесь) с массовой долей азота 32%.

"По полученным данным из резервуара вытекло около 100 000 тонн смеси. Предприятием с целью ликвидации утечки было перегружено жидкое удобрение с помощью грузовых автомобилей в другой резервуар", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что образовавшееся пятно засыпали землей. Спасатели ликвидировали утечку и последствия аварии.

По данному факту открыто дело по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.239 УК Украины (загрязнение или порча земель).

Напомним, ранее в Киеве перекрывали улицу из-за прорыва теплосети. Движение было перекрыто по улице Коростенской, ремонтные бригады оперативно устранили прорыв.

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