Забруднення в радіусі кілометра: у Черкасах прорвало ємність з добривами

У Черкасах прорвало резервуар з рідким азотним добривом. В результаті витекло близько 100 000 тонн суміші, забруднено територію в радіусі одного кілометра.

Про це йдеться в повідомленні поліції Черкаської області.

Повідомляється, що інцидент стався на вулиці Героїв Холодного Яру. У резервуарі зберігалося близько 4 тис. кубометрів рідких азотних добрив "КАС-32" (карбамідо-аміачна суміш) з масовою часткою азоту 32%.

"За отриманими даними з резервуара витекло близько 100 000 тонн суміші. Підприємством з метою ліквідації витоку було перевантажено рідке добриво з допомогою вантажних автомобілів в інший резервуар", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що утворену пляму засипали землею. Рятувальники ліквідували витік і наслідки аварії.

За даним фактом відкрито справу за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України (забруднення або псування земель).

Нагадаємо, раніше в Києві перекривали вулицю через прорив тепломережі. Рух було перекрито по вулиці Коростенській, ремонтні бригади оперативно усунули прорив.