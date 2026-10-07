UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Загрози поширення чуми в Україні немає, - МЗС

15:51 07.10.2026 Ср
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: речний МЗС Георгій Тихий (Віталій Носач, РБК-Україна)

Через чуму в Росії сусідні з нею країни посилюють заходи на кордонах. Київ теж уважно стежить за ситуацією й уже оцінив, чи загрожує така небезпека Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого на брифінгу.

За його словами, українські компетентні органи та система охорони здоров'я уважно стежать за ситуацією в Росії. Станом на зараз жодних загроз для України не зафіксовано.

Водночас Київ звертає увагу на реакцію сусідніх з Росією країн. Через ситуацію вони посилюють заходи на кордонах.

Тихий також заявив, що російська влада повторює радянські практики приховування інформації. На його думку, Москва не здатна забезпечити належний рівень захисту від епідемій.

Нагадаємо, посольство США в Москві оприлюднило офіційне попередження через підозру на легеневу чуму в Іркутській області.

Американцям радять виїхати з Росії, а в дипмісії визнають, що можливості допомогти їм у країні обмежені.

Також, як повідомляло РБК-Україна, США направили Росії дипломатичну ноту через смерть співробітниці лабораторії чуми в Сибіру.

Вашингтон вимагає додаткової інформації, бо Москва розкрила дуже мало подробиць.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяУкраїна