Загрози поширення чуми в Україні немає, - МЗС

За його словами, українські компетентні органи та система охорони здоров'я уважно стежать за ситуацією в Росії. Станом на зараз жодних загроз для України не зафіксовано.

Водночас Київ звертає увагу на реакцію сусідніх з Росією країн. Через ситуацію вони посилюють заходи на кордонах.

Тихий також заявив, що російська влада повторює радянські практики приховування інформації. На його думку, Москва не здатна забезпечити належний рівень захисту від епідемій.

Нагадаємо, посольство США в Москві оприлюднило офіційне попередження через підозру на легеневу чуму в Іркутській області.

Американцям радять виїхати з Росії, а в дипмісії визнають, що можливості допомогти їм у країні обмежені.