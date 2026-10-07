Угрозы распространения чумы в Украине нет, - МИД

По его словам, украинские компетентные органы и система здравоохранения пристально следят за ситуацией в России. На сегодняшний день никаких угроз для Украины не зафиксировано.

В то же время, Киев обращает внимание на реакцию соседних с Россией стран. Из-за ситуации они усугубляют меры на границах.

Тихий также заявил, что российские власти повторяют советские практики сокрытия информации. По его мнению, Москва не способна обеспечить надлежащий уровень защиты от эпидемий.

Напомним, посольство США в Москве обнародовало официальное предупреждение по подозрению на легочную чуму в Иркутской области.

Американцам советуют уехать из России, а в дипмиссии признают, что возможности помочь им в стране ограничены.