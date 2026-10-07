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Угрозы распространения чумы в Украине нет, - МИД

15:51 07.10.2026 Ср
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: речной МИД Георгий Тихий (Виталий Носач, РБК-Украина)

Из-за чумы в России соседние с ней страны усиливают меры на границах. Киев тоже внимательно следит за ситуацией и уже оценил, угрожает ли такая опасность Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого на брифинге.

По его словам, украинские компетентные органы и система здравоохранения пристально следят за ситуацией в России. На сегодняшний день никаких угроз для Украины не зафиксировано.

В то же время, Киев обращает внимание на реакцию соседних с Россией стран. Из-за ситуации они усугубляют меры на границах.

Тихий также заявил, что российские власти повторяют советские практики сокрытия информации. По его мнению, Москва не способна обеспечить надлежащий уровень защиты от эпидемий.

Напомним, посольство США в Москве обнародовало официальное предупреждение по подозрению на легочную чуму в Иркутской области.

Американцам советуют уехать из России, а в дипмиссии признают, что возможности помочь им в стране ограничены.

Также, как сообщало РБК-Украина, США направили России дипломатическую ноту из-за смерти сотрудницы лаборатории чумы в Сибири.

Вашингтон требует дополнительной информации, потому что Москва раскрыла очень мало подробностей.

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