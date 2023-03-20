Загрожує довічне ув’язнення. ДБР завершило розслідування щодо екс-глави СБУ Харківської області

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього керівника управління СБУ в Харківській області Романа Дудіна, якого підозрюють у державній зраді. Фігуранту загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань .

Слідчі встановили, що Дудін напередодні 24 лютого 2022 року знав про високу ймовірність початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Проте замість того, аби організувати роботи щодо протидії агресору, він фактично зайнявся саботажем.

Вважаючи, що наступ буде успішним та сподіваючись, що це буде враховано окупаційною владою Росії, керівник спецслужби зайнявся підривною діяльністю проти України, що заподіяла шкоду обороноздатності та держбезпеці.

Зазначається, що Дудін організував спробу усунення голови Харківської ОВА від виконання покладених на нього обов’язків. Він хотів перешкодити здійсненню керівником ХОДА необхідних заходів правового режиму воєнного стану та намагався захопити державну владу в регіоні.

До того ж, фігурант через ЗМІ дискредитував чинну владу Харкова та області, надаючи неправдиві дані. Він намагався паралізувати органи безпеки регіону та перешкоджав функціонуванню єдиної системи управління сил безпеки та сил оборони регіону.

Дудін також умисно не забезпечив виконання покладених на УСБУ в Харківській області завдань та за відсутності жодних законних підстав віддав наказ особовому складу покинути адміністративне приміщення УСБУ та територію Харкова.

Екс-начальник спецслужби умисно створив умови для здачі росіянам наявних на зберіганні в адміністративній будівлі УСБУ в Харківській області зброї, бойових припасів, засобів забезпечення бойових дій, засобів індивідуального захисту військовослужбовців.

Крім того, в умовах воєнного стану, він самовільно залишив місце несення служби без поважних причин.

З огляду на вищезазначене, Дудіна підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби), ч. 4 ст. 402 (непокора) КК України.

Йому загрожує довічне ув’язнення. Після ознайомлення стороною захисту справа буде передана до суду.