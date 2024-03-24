Загрожує довічне: сомалійських піратів вперше віддадуть під суд

Індія, найбільша національна сила в Аденській затоці та північному регіоні Аравійського моря, захопила піратів з вантажного судна "Руен" минулого тижня, через три місяці після того, як його викрали біля узбережжя Сомалі.

З листопада пірати здійснили або спробували здійснити захоплення понад 20 суден, що призвело до збільшення витрат на страхування та безпеку з боку світових компаній.

Піратам, захопленим індійськими командос, загрожує довічне ув'язнення. Вони першими будуть притягнуті до відповідальності за антипіратським законом Індії від 2022 року, який дозволяє військово-морському флоту затримувати та заарештовувати піратів у відкритому морі.

Сомалійці використовували "Руен" як свій "базовий корабель" для атак на інші судна, заявили у ВМФ. Спецназівці врятували всіх 17 членів екіпажу.

За даними ВМФ, Індія відреагувала на 18 інцидентів, задіявши по черзі 21 корабель та 5000 осіб особового складу, взявши на абордаж та дослідивши понад 1000 суден. Її безпрецедентна присутність призвела до того, що за кілька днів було розгорнуто понад дюжину військових кораблів.