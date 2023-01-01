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Загрожує 5 років в'язниці. В Києві затримано чоловіка, який запускав салюти на Подолі

Фото: в Києві затримано чоловіка, який запускав салюти на Подолі (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який у новорічну ніч запускав салюти у Подільському районі. За це йому загрожує п'ять років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна на посиланням на прес-службу поліції.

За інформацією правоохоронців, близько опівночі надійшло декілька повідомлень від громадян про те, що у Подільському районі невідомі запускають салюти. Згодом відео із феєрверками з'явилося і в багатьох Telegram-каналах.

Фото: в Києві затримано чоловіка, який запускав салюти на Подолі (kyiv.npu.gov.ua)

Поліцейські встановили, що феєрверки запускались у житловому дворі на вулиці Костянтинівській.

"З місця події слідчі вилучили використану пускову установку. У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили ймовірного підозрюваного та провели у його квартирі обшук", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили кришку від використаного феєрверка, а 47-річного киянина затримали в порядку ст. 208 ККУ.

Наразі по даному факту вже розпочато кримінальне провадження за ст. 296 ККУ - хуліганство. Фігуранту загрожує обмеження волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що використання піротехніки в Україні заборонено і в новорічні свята ця заборона також залишається чинною.

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