Загроза залишається. Скільки кораблів і катерів тримає Росія у Чорному морі

Росія тримає на бойовому чергування у Чорному морі 7 кораблів і катерів. Серед них немає жодного носія "Калібрів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

Українські військові зазначили, що ворожі судна маневрують вздовж південно-західного узбережжя Криму.

"Носіїв крилатих ракет на чергуванні не зафіксовано. Але загроза застосування ракет, зокрема з моря - залишається. Загроза атак дронами також цілком імовірна", - вказали в ОК "Південь".

Наші воїни закликали громадян бути пильними, виваженими й свідомими, а також берегти себе та близьких і не наражатись на небезпеку.