UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Загроза залишається. Скільки кораблів і катерів тримає Росія у Чорному морі

Фото: Росія тримає у Чорному морі 7 бойових кораблів і катерів (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Олег Васьків

Росія тримає на бойовому чергування у Чорному морі 7 кораблів і катерів. Серед них немає жодного носія "Калібрів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Українські військові зазначили, що ворожі судна маневрують вздовж південно-західного узбережжя Криму.

"Носіїв крилатих ракет на чергуванні не зафіксовано. Але загроза застосування ракет, зокрема з моря - залишається. Загроза атак дронами також цілком імовірна", - вказали в ОК "Південь".

Наші воїни закликали громадян бути пильними, виваженими й свідомими, а також берегти себе та близьких і не наражатись на небезпеку.

Нагадаємо, сили ППО збили 2 крилаті ракети типу "Калібр".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черное мореВійна Росії проти України