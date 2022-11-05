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Загроза залишається. Скільки кораблів і катерів тримає Росія у Чорному морі

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Субота 05 листопада 2022 03:45
Загроза залишається. Скільки кораблів і катерів тримає Росія у Чорному морі Фото: Росія тримає у Чорному морі 7 бойових кораблів і катерів (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Олег Васьків

Росія тримає на бойовому чергування у Чорному морі 7 кораблів і катерів. Серед них немає жодного носія "Калібрів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Українські військові зазначили, що ворожі судна маневрують вздовж південно-західного узбережжя Криму.

"Носіїв крилатих ракет на чергуванні не зафіксовано. Але загроза застосування ракет, зокрема з моря - залишається. Загроза атак дронами також цілком імовірна", - вказали в ОК "Південь".

Наші воїни закликали громадян бути пильними, виваженими й свідомими, а також берегти себе та близьких і не наражатись на небезпеку.

Нагадаємо, сили ППО збили 2 крилаті ракети типу "Калібр".

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