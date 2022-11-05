Угроза остается. Сколько кораблей и катеров держит Россия в Черном море
Россия держит на боевом дежурстве в Черном море 7 кораблей и катеров. Среди них нет ни одного носителя "Калибров".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Украинские военные отметили, что вражеские суда маневрируют вдоль юго-западного побережья Крыма.
"Носители крылатых ракет на дежурстве не зафиксированы. Но угроза применения ракет, в том числе с моря - остается. Угроза атак дронами также вполне вероятна", - указали в ОК "Юг".
Наши воины призывали граждан быть бдительными, взвешенными и сознательными, а также беречь себя и близких и не подвергаться опасности.
Напомним, силы ПВО сбили 2 крылатые ракеты типа "Калибр".
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