Загроза війни на Близькому Сході: дипломати ЄС і США проводять екстрені переговори

Приводом для перемовин стала ліквідація лідерів ісламіських рухів "Хезболла" і ХАМАС внаслідок авіаударів Ізраїлю у Бейруті й Тегерані.

Західний дипломатичний тиск відбувається на тлі зростання побоювань щодо ширшого регіонального конфлікту, оскільки Іран та "Хезболла" обіцяють помститися за ці напади.

Офіційні особи заявили, що переговори були зосереджені на тому, щоб переконати Тегеран або не відповідати, або провести символічні дії, після того, як ізраїльські дипломати повідомили західним співрозмовникам, що їхні військові не планують подальших операцій.

"З учорашнього вечора всі тиснуть на Тегеран, щоб він не відповідав і стримував це", - сказав один із західних дипломатів, який брав участь в обговоренні.

Колишній старший офіцер розвідки, а нині директор Ініціативи з безпеки на Близькому Сході ім. Скоукрофта Атлантичної Ради Джонатан Панікофф зазначив, що можливість Вашингтона впливати на події, скоріш за все, буде досить обмеженою.

"У найближчій перспективі реакція Ірану, "Хезболли" й ХАМАСу на смерть Шукра і Ганії підвищить ймовірність регіональної війни або повернення до атак "око за око", - сказав він.