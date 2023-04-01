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Загроза удару зростає. Росія збільшила кількість "Калібрів" у Чорному морі, - Гуменюк

Фото: Наталія Гуменюк (Владислав Красинський, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська збільшили кількість ракетоносіїв на бойовому чергуванні в Чорному морі. Тож загроза ворожого удару зростає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, наразі в морі кількість російських ракетоносіїв на бойовому чергуванні зросла до трьох. З яких два надводні та один підводний. Сумарний залп "Калібрів" може сягати 20.

"Тому вірогідність ракетного удару зростає, загроза дуже висока", - каже Гуменюк.

Вона також зазначила, що військові відстежують активність ворожої авіації.

"Наразі вона низька, але може змінюватися досить динамічно", - звернула увагу Гуменюк.

Також вона підкреслила, що застосування авіації уздовж лінії фронту є сьогодні одним із пріоритетних напрямків зміни тактики ворогом, він продовжує застосовувати керовані авіаційні бомби (КАБ), не входячи в зону роботи нашої ППО.

Нагадаємо, раніше в Силах оборони попереджали, що Росія може завдати по Україні точкових ракетних ударів.

Додамо, також ми писали, що російські окупанти дещо переорієнтують напрямки своїх ударів.

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