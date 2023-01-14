Загроза ударів є. Ігнат попередив про можливі пуски ракет з Каспію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Загроза є, ми очікуємо, що можуть бути пуски з півночі Каспійського моря, загроза така є", - сказав Ігнат.

Нагадаємо, сьогодні українців попередили про масований ракетний удар, який очікується ближче до полудня, громадян закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Також стало відомо, що російські війська вивели на бойове чергування в Чорне море ще один надводний і один підводний носій "Калібрів", таким чином загальний залп налічує 20 ракет, якими може атакувати ворог.

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