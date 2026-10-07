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Загроза ударів дронів: Молдова будує укриття на кордоні та виводить прикордонників

22:55 07.10.2026 Ср
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: КПП "Паланка" (Getty Images)

На кордоні з Україною створюють захисні зони від можливих ударів дронів. Одночасно Молдова виводить прикордонників із спільних пунктів пропуску, розміщених на українській території.

Про це заявила очільниця МВС Молдови Даніела Місаїл-Нікітін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

За словами посадовиці, влада намагається забезпечити всі контрольно-пропускні пункти прикордонної поліції необхідними заходами захисту. Це стосується й тих пунктів, які розташовані безпосередньо на території України.

Зараз на кордоні тривають роботи з облаштування спеціальних захисних зон. Вони потрібні для того, щоб у разі небезпеки співробітники прикордонної поліції, державні службовці та цивільні громадяни мали змогу швидко евакуюватися в безпечне місце.

Паралельно молдовська сторона ухвалила рішення перевести своїх працівників зі спільних КПП на власну територію.

"З двох КПП їх уже вивели, але виведемо й інших із спільних пунктів, що перебувають на території України. Вони працюватимуть на території Молдови", - зазначила Місаїл-Нікітін.

У Міністерстві внутрішніх справ Молдови уточнили, що йдеться про виведення співробітників зі спільних прикордонних пунктів "Крива" та "Паланка".

Нагадаємо, 5 жовтня у рейсовий автобус біля пункту пропуску "Паланка" на кордоні України та Молдови влучив снаряд. Постраждав прикордонник, пошкодження отримали автобус і кабіна контролю.

Крім того, Україна облаштує на 28 пунктах пропуску через державний кордон та під’їзних дорогах до них 135 первинних мобільних укриттів. Захисні споруди встановлять у п'яти прикордонних регіонах.

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МолдоваКордон з УкраїноюДрони