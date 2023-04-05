Загроза Трампа. Хто від республіканців піде в президенти США і чого чекати Україні

Про те, в чому звинувачують Дональда Трампа, хто може стати його конкурентом на праймериз і чим перемога республіканців на виборах президента може загрожувати Україні, – докладніше в матеріалі РБК-Україна.

Відбитки пальців та оголошення кримінального звинувачення – за всю історію США екс-президент країни жодного разу не проходив через таку процедуру. Дональд Трамп став першим.

Учора ввечері в суді Нью-Йорка йому висунули кримінальні звинувачення у справі про виплату 130 тисяч доларів порнозірці Стормі Деніелс у 2016 році. Нібито за те, щоб вона мовчала про секс із Трампом, який трапився ще 2006-го. У цьому немає нічого незаконного, але угоду було оформлено як плату адвокату за юридичні послуги.

Це розцінюється як шахрайство та порушення правил фінансування виборів – під час укладання угоди саме тривала президентська кампанія Трампа. Екс-президенту висунули 34 пункти звинувачень, за кожним з яких йому може загрожувати до чотирьох років в'язниці. Тому в теорії йдеться про 136 років тюремного строку. Трамп всі звинувачення заперечує.

За розвитком кримінальних справ проти Трампа уважно стежать не лише у США, а й у всьому світі. Для України, яка безпосередньо залежить від американської військової, фінансової та політичної допомоги, ця історія важлива особливо. Адже нинішня кримінальна справа, а також кілька потенційних (за якими звинувачення ще не пред'явлені) можуть підірвати спробу переобратися президентом США. Тобто безпосередньо вплинути на результат виборів, від яких залежить майбутнє України у війні з Росією.

Щодо демократів, тут побоювань найменше. З їхнього боку мало хто в принципі заперечує курс адміністрації Джо Байдена щодо України. Голоси незадоволених з боку лівого крила партії іноді звучать, але вони залишаються в абсолютній меншості. Сам Байден раніше говорив про плани на другий термін, проте, як пише Axios, навряд чи зробить офіційне оголошення до літа.

З республіканцями – ситуація інша. Частина з них – так зване "рейганівське крило" – демонструє велику залученість до питань України, виступає за постачання ракет далекого радіусу та винищувачів F-16. Інші вважають, що виділені кошти мають бути спрямовані на американських громадян і внутрішні потреби. Це колишні "трампісти", яких сьогодні називають MAGA-республіканцями - від політичного гасла "Make America Great Again", яке популяризував Дональд Трамп у кампанії 2016 року.

Боротьба за кандидатство від Республіканської партії, як очікується, розгорнеться між ним та губернатором Флориди Роном ДеСантісом. Соцопитування показують, що Трамп збільшує відрив від потенційного суперника, який ще офіційно не оголосив про висунення.

За даними YouGov, 54% прихильників республіканців хочуть знову бачити його у Білому домі. А обираючи між екс-президентом та ДеСантісом, 57% віддають перевагу першому, 31% – другому. Як пише Politico, згідно з опитуванням Fox News, Трампа готові підтримати 54%, ДеСантіса – 24%. В опитуванні університету Квінніпека Трампа підтримали 47%, губернатора Флориди - 33%. Рейтинги Morning Consult показують співвідношення 54% проти 26%.

Підтримка інших кандидатів, таких як колишній віце-президент Майк Пенс та екс-губернатор Південної Кароліни Ніккі Хейлі, знаходиться на рівні 6% і нижче.

Обидва лідери є ізоляціоністами і вважають, що у зовнішній політиці США мають сконцентрувати всю увагу і ресурси на потенційному конфлікті з Китаєм.

Нова спроба Трампа та загроза хаосу

Можливість повернення Дональда Трампа до Білого дому виглядає як страшний сон для України. Особливо з огляду на його заяви про російсько-українську війну. У березневому інтерв'ю для Fox News він зазначив, що міг би домовитися з Росією про мир в обмін на українські території.

"Я міг би це зробити. У гіршому випадку, я міг би домовитися про те, щоб вони (росіяни, – ред.) щось захопили. Ви ж знаєте, що (в Україні, – ред.) є певні російськомовні райони. Домовитися можна було б", – наголосив він.

Пізніше на передвиборному мітингу у Техасі він пообіцяв завершити війну за добу після обрання президентом. Швидше за все, за рахунок українських інтересів.

Дональд Трамп готовий домовлятися із Росією ціною українських територій (фото GettyImages)

Експерт аналітичного центру "Українська призма" Олександр Краєв нагадує, що Трамп абсолютно нестабільний, схильний до проросійських симпатій та підіграшу Москві заради власного рейтингу.

"Це людина, яка у 2017 році на прес-конференції в Гельсінкі заявила, що довіряє Путіну більше, ніж своєму директору ЦРУ. Це людина, яка спочатку каже, що готова поступитися територією, щоб закінчити війну, а потім каже, що при ньому війна ніколи б не почалася, тому що Росія його боялася", – зазначив Краєв у коментарі РБК-Україна.

Не виключено, що судові процеси завадять амбіціям Трампа. Історія з порнозіркою Стормі Деніелс – не єдина проблема екс-президента із законом. Найближчим часом його також можуть звинуватити у незаконному зберіганні секретних документів, які він, можливо, забрав із собою, коли залишив Білий дім. А також у спробі вплинути на вибори у штаті Джорджія та у підбурюванні до штурму Капітолію 6 січня 2020 року. Все це може призвести до того, що Дональд Трамп стане надто токсичним для республіканців.

"Він може вибути з гонки ще до того, як вона, по суті, розпочнеться. Умовно кажучи, це федеральний злочинець, якого зараз звинувачують у нецільовому використанні коштів, але наступне звинувачення – це спроба державного перевороту. Мені важко уявити, що стара добра партія поставить на таку людину", – наголосив експерт.

У цьому випадку Республіканська партія могла б поставити на Майка Помпео, який за Трампа кілька місяців обіймав посаду директора ЦРУ, а пізніше став державним секретарем. Можливо, він здатний залучити голоси нейтральних виборців і тих, що вагаються. Не виключено, що візитом до Києва цього тижня він публічно окреслив свої наміри, зокрема, міркуваннями щодо підтримки України з боку США.

"Важливо, щоб ми все зробили правильно заради тих, хто взяв у руки зброю, щоб боротися від імені вашої країни. Це один із найблагородніших вчинків, свідком якого я був у своєму житті. Благословляю всіх тих, хто зробив це, хто прийняв цей неймовірний виклик і перевершив очікування світу в багатьох відношеннях", – заявив він і додав, що не в інтересах США дозволити Путіну добитися свого шляхом агресії.

Щодо шансів Трампа, є й прямо протилежна думка. На новинах про кримінальне переслідування його рейтинг, як не дивно, зростає. Насамперед за рахунок небаченої мобілізації електорату, який може забезпечити серйозну підтримку на праймеріз.

Дональд Трамп заперечує усі звинувачення на свою адресу (фото GettyImages)

Директорка центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук наголошує, що прихильників республіканців можна розділити так: стабільні 10%, які ніколи не проголосують за Трампа; 40% – ядерний електорат, який за будь-яких обставин його підтримає; і 50% - виборці без огиди до "трампімзу" як такого, але їх кандидатом не обов'язково має бути Трамп.

І саме за ці 50% розгорнеться серйозна боротьба, оскільки тут готовий зіграти будь-який претендент, у тому числі головний опонент Трампа – ДеСантіс. Для останнього ще одна гарна новина полягає в тому, що багато виборців просто втомилися від постійних скандалів із Трампом.

Багато залежить від юридичних аспектів, а саме чи зможе Трамп узагалі взяти участь у виборах. Конституція США не обмежує права балотуватися навіть осіб із судимістю. Але якщо той перебуватиме під арештом, то не зможе проводити зустрічі з виборцями. А в американській політичній культурі особисте спілкування з електоратом грає найважливішу роль. Тим більше, якщо йдеться про такого шоумена, як Трамп. Втім, на думку багатьох американських коментаторів, дуже сумнівно, що до президентських виборів-2024 судовий вирок буде винесений, як мінімум, по кейсу Стормі Деніелс.

Зараз Трамп прагне отримати максимальну вигоду зі своїх кримінальних справ і постати в ролі жертви політичних переслідувань. А багато критиків із лав Республіканської партії стали заручниками ситуації і змушені підтримати його в протистоянні із судовою системою.

"Я взагалі вважаю, що якщо його буде допущено до участі у президентській кампанії, він матиме дуже високий шанс виграти вибори", – додала Гетьманчук у розмові з виданням.

Згідно з опитуванням YouGov, якби вибори-2024 проходили зараз, то чинного президента Джо Байдена готові підтримати 45% виборців, Трампа – 43%. Але тут варто пам'ятати, що в американській системі виборів загальнонаціональний рейтинг має лише непряме значення – результат президентської кампанії визначається лише на рівні окремих штатів.

Рон ДеСантіс: "темна конячка" чи статист?

Губернатор Флориди Рон ДеСантіс, якого називають найвірогіднішим суперником Трампа у боротьбі за симпатії республіканців, не так добре відомий українцям. Але деякі його заяви теж викликають велику настороженість.

У середині березня він розкритикував адміністрацію Байдена за "чеки з відкритою сумою" для Києва, а також назвав американську допомогу вплутуванням у територіальну суперечку між Росією та Україною у той час, як у США є "багато інших важливих національних інтересів". Але після різкої реакції від соратників по партії ДеСантіс змінив риторику.

Він назвав Путіна воєнним злочинцем, а також заявив, що якби було достатньо просто "клацнути пальцями", то повернув би Україні всі захоплені Росією території. "Я не думаю, що ця війна закінчиться перемогою Путіна. Не думаю, що український уряд буде повалено, і я думаю, що це добре", – додав він.

З урахуванням того, що ще кілька місяців тому він дорікав Джо Байдену за слабку підтримку України, ДеСантіса можна назвати жорстким яструбом у зовнішній політиці. Який готовий визнавати помилки та, відповідно, жорсткіше діяти проти Росії. З цього погляду для України він привабливіший кандидат, ніж Дональд Трамп.

Рона ДеСантіса можна назвати яструбом у зовнішній політиці (фото GettyImages)

Крім того, він представляє молоде покоління республіканців, має військовий (працював із ув'язненими в Гуантанамо та служив в Іраку), а також політичний бекграунд. Після обрання до Конгресу очолював підкомітет із національної безпеки, здобув певний досвід міжнародних відносин. Активно виступав за передачу зброї Україні ще з 2014 року, коли цьому опиралася адміністрація Барака Обами.

Альона Гетьманчук у розмові з РБК-Україна зазначила, що перебувала в США, коли ДеСантіс зробив ту саму заяву, за яку довелося виправдовуватися.

"Я бачила реакцію республіканців. Вони були обурені, і ми бачимо, що ця заява йому нашкодила. Однією з причин падіння рейтингів вважається заява про Україну. Хоча в останні два місяці були й інші фактори – помилки, зміна позиції, атаки команди Трампа, на які він не зміг виразно відповісти. Це поставило під питання його політичну зрілість бути кандидатом і тим більше президентом", – пояснила вона.

Тому не виключено, що залежно від того, як найближчими місяцями розвиватиметься ситуація, ДеСантіс взагалі вирішить не балотуватися. Як стверджує експертка, якщо раніше республіканці всерйоз говорили про нього як головного кандидата, то зараз взагалі утримуються від прогнозів.

Якщо переможе республіканець

Українська тема точно буде однією з центральних під час президентської кампанії у США. Але швидше за все вийде на передній план ближче до жовтня-листопада, коли сформуються передвиборчі штаби.

Опитані РБК-Україна експерти погоджуються, що незважаючи на те, що американський бюджет розписано лише до вересня 2023-го (кінець фінансового року), особливих загроз для подальшої військової та фінансової допомоги не передбачається. З іншого боку, можливо, що майбутні пакети вимагатимуть більше часу і в них включатимуть пункти, пов'язані безпосередньо не так з Україною, як з американською військовою промисловістю та підтримкою східного флангу НАТО.

Ще один важливий чинник – український контрнаступ.

"Чим він буде успішнішим, тим більше з'явиться аргументів на користь військової та фінансової підтримки. Тоді навіть у період максимальної політичної поляризації їй нічого не загрожуватиме", - вважає Олена Гетьманчук.

Від цієї підтримки безпосередньо залежать успіхи на полі бою. Днями президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Associated Press висловив стурбованість тим, що перемога когось із республіканців може негативно вплинути на перебіг війни. Бо якщо США перестануть допомагати, то Україна не переможе.

Дональд Трамп і Рон ДеСантіс не відчувають "велику любов" до України (фото GettyImages)

Аналітик центру "Українська призма" Олександр Краєв наголошує, що якщо говорити про повернення Трампа, то за цим криється пряма загроза – він просто повернеться до нормальних відносин із Росією. І затримуватиме допомогу у спробах схилити Україну до невигідного миру, а також сіятиме хаос і загалом поводитиметься контрпродуктивно.

Крім того, напевно, Трамп затаїв особисту образу на Україну після історії з першим імпічментом. У 2019-му він спробував схилити новообраного президента України Володимира Зеленського до розслідування проти Хантера Байдена – сина свого головного політичного опонента Джо Байдена, перспективам якого Трамп хотів нашкодити. Тоді Палата представників оголосила Трампу імпічмент, але Сенат його виправдав.

"Всі решта республіканських кандидатів виглядають безпечними для нас. Насправді вони не змінять нинішню кон'юнктуру. Так чи інакше, але єдиною проблемою може стати лише Дональд Трамп. Всі інші відносно прогнозовані та адекватні, тому в нас вийде з ними працювати", – додав він.

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За півтора року до виборів рано говорити, що перемога республіканця призведе до зупинки американської допомоги. Станом на сьогодні тривожним сигналом є те, що обидва фаворити, на жаль, не підтримують Україну так, як це робить більшість представників Республіканської партії. І як цього хотілося б самим українцям.