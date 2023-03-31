Вперше в історії США. У чому хочуть звинуватити Трампа та чи загрожує йому арешт

Колишньому президенту США Дональду Трампу таки висунуть кримінальне обвинувачення. Це перший випадок в історії країни, коли чинного чи колишнього президента можуть заарештувати.

Що вирішив суд

Велике журі присяжних у суді Нью-Йорка визнало Трампа причетним до виплати 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніелс. Офіційне звинувачення має бути оприлюднене найближчими днями.

Очікується, що на той час прокурори попросять його особисто постати перед судом. Окружний прокурор Манхеттена Елвін Бреґґ підтвердив це у відповідній заяві.

"Сьогодні ми зв'язалися з адвокатом Трампа, щоб погодити його здачу окружному прокурору Манхеттена для пред'явлення звинувачення щодо обвинувального висновку Верховного суду, яке залишається за печаткою. Вказівки будуть надані, коли буде обрано дату пред'явлення звинувачення", - заявив його офіс.

За словами адвоката колишнього президента, швидше за все, той постане перед судом наступного тижня.

Як пише The New York Times, це може статися найближчого вівторка. Очікується, що Трампа затримають, у нього візьмуть відбитки пальців, після чого суддя вирішить питання про запобіжний захід.

Трамп каже про "полювання на відьом"

Трамп уже відреагував на рішення присяжних. За його словами, воно є політичним переслідуванням та втручанням у вибори-2024.

"З того моменту, як я спустився золотим ескалатором у Trump Tower, і ще до того, як я був приведений до присяги в якості вашого президента Сполучених Штатів, радикальні ліві демократи - вороги працьовитих чоловіків і жінок цієї країни - були зайняті полюванням на відьом", - заявив він.

Трамп також розкритикував опонентів із Демократичної партії. За його словами, раніше вони були одержимі спробами схопити його, а тепер "зробили немислиме - звинуватили абсолютно невинну людину".

Деталі справи про виплати порноакторці

Так звана "Манхеттенська кримінальна справа" стосується виплат грошей порнозірці Стормі Деніелс (справжнє ім'я - Стефані Кліффордс). За даними слідства, перед президентськими виборами-2016 Трамп через свого адвоката заплатив їй 130 000 доларів за мовчання про секс з ним 10 роками раніше.

Причому сама по собі ця виплата не була незаконною. Але її оформили як виплату Трампа своєму адвокату за юридичні послуги. Таке в штаті Нью-Йорк вважається фальсифікацією та переслідується у кримінальному порядку.

Адвокат Майкл Коен за це у 2018 році отримав три роки в'язниці. На той момент чинному президенту обвинувачень не висували. Однак у чому саме зараз хочуть звинуватити Трампа, досі невідомо. CNN із посиланням на джерела зазначає, що у справі міститься понад 30 пунктів, пов'язаних із шахрайством.

Деніелс розповіла про стосунки з Трампом в одному з інтерв'ю у 2011 році. Колишній президент США заперечує її слова.

Проблема для губернатора Флориди

Губернатор штату Флорида Рон ДеСантіс, який, як очікується, буде головним суперником Трампа у боротьбі за номінацію в кандидати на виборах-2024 від Республіканської партії, засудив рішення присяжних. Він також наголосив, що його штат не сприятиме у видачі колишнього президента. Зазначимо, Трамп мешкає саме у Флориді.

"Перетворення юридичної системи на знаряддя просування політичного порядку перевертає принцип верховенства закону з ніг на голову. Це не по-американськи", - написав ДеСантіс у своєму Twitter.

Як пише ВВС, як губернатор ДеСантіс опинився в делікатному становищі. Якщо він піде на співпрацю з окружним прокурором Манхеттена, це може відштовхнути частину республіканців, голоси яких знадобляться на виборах президента. Якщо він завадить прокуратурі, це може принести йому певні проблеми.

Газета The New York Times зазначає, що губернатор Флориди не має законних способів перешкодити прокурору.

Чи завадить це Трампу балотуватися у президенти

Як пише Bloomberg, обвинувальний акт щодо Трампа вдихнув життя у його передвиборчу кампанію. Тепер він може зосередитися на своїй улюбленій тактиці - балотуватися в ролі жертви керованої демократами так званої "Глибинної держави".

Видання пише, що прокурор Елвін Брегг сприяє Трампу в цьому якраз у той момент, коли частина республіканців повірила в його вразливість.

Окремо наголошується, що обвинувачення і навіть судимість згідно із законом не завадять Трампу балотуватися на виборах і навіть обіймати посаду президента. Все залежить від його опонентів і від того, чи зможуть вони скористатися нагодою зруйнувати його політичне майбутнє.