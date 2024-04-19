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Загроза "Шахедів" та авіаударів: в Україні оголосили тривогу в низці областей

Фото: в Україні оголосили тривогу у кілької областях (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Україні у деяких областях оголосили повітряну тривогу пізно ввечері, 18 квітня. Це пов'язано із загрозою застосування противником ударних дронів та тактичної авіації для чергової атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командування Повітряних сил ЗСУ.

Сигнали спочатку залунали на півдні країни. Військові попереджали про загрозу застосування ворогом дронів-камікадзе для ударів по Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Пізніше тривоги поширилися і на інші області. У Повітряних силах заявили, що вони пов'язані з активністю ворожої тактичної авіації. 

"Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!" - йшлося в оголошенні 

Згодом військові попередили про фіксацію руху ракети противника з півдня на Миколаївську область.

"Увага! "Шахеди" на Дніпропетровщині, курсом на північ!" - йшлося в повідомленні о 23:47

Актуальна карта повітряної тривоги в Україні у ніч проти 19 квітня виглядає так:

Повітряні удари РФ по Україні

Нагадаємо, російські загарбники регулярно влаштовують повітряні атаки по містах та селищах в Україні із застосуванням різних засобів повітряного ураження, зокрема використовуючи дрони-камікадзе типу "Шахед", авіабомби та ракети.

Так, наприклад, минулої ночі війська РФ атакували Україну ударними безпілотниками - ворог загалом випустив 13 "Шахедів". Вони долетіли до заходу країни. Силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ були знищені усі дрони окупантів.

Пізніше в Івано-Франківській обласній військовій адміністрації розповіли, що російські терористи націлилися на критичну інфраструктуру в регіоні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Війна в УкраїніПовітряна тривогаАтака дронів