Атака дронів. У низці областей України загроза ударів "Шахедами"

В Україні ввечері п'ятниці, 25 серпня, оголошено сигнал повітряної тривоги в деяких областях. Існує загроза застосування російськими окупантами ударних безпілотників типу "Шахед" для повітряної атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.
Станом на 21:15 сигнал тривоги оголошено у Запорізькій та Дніпропетровській областях.
У Повітряних силах попередили про загрозу безпілотників.
"Ворожі БпЛА типу "Shahed" рухаються у напрямку Дніпропетровської області!" - сказано у повідомленні.
Жителів областей просять зберігати спокій та пройти в укриття.
Оновлено о 22:45.
Жителів Харкова попередили про атаку "Шахедів" на місто з різних напрямків та попросили перебувати в укриттях.
Оновлено о 21:59.
У Повітряних силах повідомили, що ворожі "Shahed" наближаються до Дніпра. Також безпілотники зафіксовано у Полтавській області.
Наразі повітряну тривогу також оголошено у Харківській, Полтавській, Донецькій та Луганській областях.
Окрім цього в Україні сьогодні вже чотири рази оголошували сигнал повітряної тривоги через зліт на аеродромі в Росії літака МіГ-31К.
Фото: скріншот (t.me/kpszsu)
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