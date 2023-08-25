Угроза "Шахедов". В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

В Украине вечером пятницы, 25 августа, объявлен сигнал воздушной тревоги в некоторых областях. Существует угроза применения российскими кафирами ударных беспилотников типа "Шахед" для воздушной атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram командование Воздушных сил ВСУ.
По состоянию на 21.15 сигнал тревоги объявлен в Запорожской и Днепропетровской областях.
В воздушных силах предупредили об угрозе беспилотников.
"Враждебные БпЛА типа "Shahed" двигаются в направлении Днепропетровской области!" - говорится в сообщении.
Жителей областей просят сохранять спокойствие и пройти в укрытие.
Обновлено в 21:59.
В Воздушных силах сообщили, что вражеские "Shahed" приближаются к Днепру. Также беспилотники зафиксированы в Полтавской области.
В настоящее время воздушная тревога также объявлена в Харьковской, Полтавской, Донецкой и Луганской областях.
Кроме этого, в Украине сегодня уже четыре раза объявляли сигнал воздушной тревоги из-за взлета на аэродроме в России самолета МиГ-31К.
Фото: скриншот (t.me/kpszsu)
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