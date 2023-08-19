Угроза "Шахедов" и ракет. В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

В Украине объявлена воздушная тревога в некоторых областях в ночь с 18 на 19 августа. Есть угроза применения российскими оккупантами ударных беспилотников типа "Шахед" для воздушной атаки, а также ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram командования Воздушных сил ВСУ.

Сначала об угрозе вражеских "Шахедов" сообщили для Сумской области. Чуть позже об аналогичной опасности объявили и для Черниговской, Полтавской и Харьковской областей.

Кроме того, военные проинформировали, что группы "Шахедов" двигаются с востока на запад по границам Харьковской-Сумской и Полтавской-Черниговской областей.

"Жители ближайших населенных пунктов - не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, направляйтесь в укрытие!" - призывают в ВС.

Также сообщается о движении вражеских ударных БпЛА с северо-востока в направлении Черкасской области!

"Черкасская, Кировоградская, Киевская области – угроза применения ударных БПЛА!" - говорится в объявлении.

Помимо этого, на восточном и юго-восточном направлениях была зафиксирована активность вражеской тактической авиации, и есть угроза применения авиационного вооружения.

Карта воздушной тревоги в Украине ночью 19 августа

Вторая группа "Шахедов" и ракетная угроза

Впоследствии в Воздушных силах сообщили о фиксации очередной группы дронов-камикадзе, выпущенных из Курской области РФ.

Так, "Шахеды" пересекли воздушное пространство Украины в районе Сумской области.

Позже военные сообщили о фиксации "Шахедов" в направлении Белой Церкви с востока, и в направлении Чернигова с юго-востока.

Также в ВС предупредили о ракетной опасности в Запорожской и Днепропетровской областях.

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram заявил об угрозе использования баллистического вооружения, в том числе для Запорожской области и города Запорожья.

Карта воздушной тревоги в Украине ночью 19 августа

Российские воздушные атаки

Напомним, войска РФ в последнее время усиленно атакуют Украину с помощью ракет и ударных дронов.

Последняя масштабная атака состоялась 16 августа, когда россияне пытались бить по нашей стране с помощью дронов-камикадзе.

Большинство БПЛА враг направил в сторону Одесской и Николаевской областей. Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить там 13 "Шахедов", но были и попадания.

В частности, оккупанты ударили по порту "Рени", в результате чего там были повреждения и пожар.