Угроза "Шахедов" и ракет. В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
В Украине объявлена воздушная тревога в некоторых областях в ночь с 18 на 19 августа. Есть угроза применения российскими оккупантами ударных беспилотников типа "Шахед" для воздушной атаки, а также ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram командования Воздушных сил ВСУ.
Сначала об угрозе вражеских "Шахедов" сообщили для Сумской области. Чуть позже об аналогичной опасности объявили и для Черниговской, Полтавской и Харьковской областей.
Кроме того, военные проинформировали, что группы "Шахедов" двигаются с востока на запад по границам Харьковской-Сумской и Полтавской-Черниговской областей.
"Жители ближайших населенных пунктов - не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, направляйтесь в укрытие!" - призывают в ВС.
Также сообщается о движении вражеских ударных БпЛА с северо-востока в направлении Черкасской области!
"Черкасская, Кировоградская, Киевская области – угроза применения ударных БПЛА!" - говорится в объявлении.
Помимо этого, на восточном и юго-восточном направлениях была зафиксирована активность вражеской тактической авиации, и есть угроза применения авиационного вооружения.
Карта воздушной тревоги в Украине ночью 19 августа
Вторая группа "Шахедов" и ракетная угроза
Впоследствии в Воздушных силах сообщили о фиксации очередной группы дронов-камикадзе, выпущенных из Курской области РФ.
Так, "Шахеды" пересекли воздушное пространство Украины в районе Сумской области.
Позже военные сообщили о фиксации "Шахедов" в направлении Белой Церкви с востока, и в направлении Чернигова с юго-востока.
Также в ВС предупредили о ракетной опасности в Запорожской и Днепропетровской областях.
Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram заявил об угрозе использования баллистического вооружения, в том числе для Запорожской области и города Запорожья.
Карта воздушной тревоги в Украине ночью 19 августа
Российские воздушные атаки
Напомним, войска РФ в последнее время усиленно атакуют Украину с помощью ракет и ударных дронов.
Последняя масштабная атака состоялась 16 августа, когда россияне пытались бить по нашей стране с помощью дронов-камикадзе.
Большинство БПЛА враг направил в сторону Одесской и Николаевской областей. Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить там 13 "Шахедов", но были и попадания.
В частности, оккупанты ударили по порту "Рени", в результате чего там были повреждения и пожар.
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