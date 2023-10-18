Загроза для російських складів та авіації: в ISW оцінили значущість ATACMS на полі бою

Аналітики зазначають, що удари України по аеродромам на окупованих територіях (накшталт атаки по авіації в Бердянську та Луганську) змусять

Так, використання авіації з аеродрому в Бердянську дозволяло росіянам стримувати український контрнаступ в Запорізькій області.

Російські військові блогери вже провели паралелі з постачанням РСЗВ HIMARS, завдяки яким вдалося знищити скупчення ворожої авіації в Чорнобаївці. Тоді росіянам довелося адаптуватися до нових умов - зараз їх чекає схожа ситуація.

Такі ж самі загрози виникають і для російських складів, які після ударів HIMARS були заховані далі в тил та розосереджені.























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