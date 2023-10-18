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Загроза для російських складів та авіації: в ISW оцінили значущість ATACMS на полі бою

Фото: ISW оцінили вплив ракет ATACMS на ситуацію на фронті (скрін відео)
Автор: Антон Малиновський

Наявність у України ракет ATACMS може значно вплинути на ситуацію на полі бою, адже Росії доведеться адаптувати принципи використання авіації та складів для протистояння новій зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що удари України по аеродромам на окупованих територіях (накшталт атаки по авіації в Бердянську та Луганську) змусять 

Так, використання авіації з аеродрому в Бердянську дозволяло росіянам стримувати український контрнаступ в Запорізькій області. 

Російські військові блогери вже провели паралелі з постачанням РСЗВ HIMARS, завдяки яким вдалося знищити скупчення ворожої авіації в Чорнобаївці. Тоді росіянам довелося адаптуватися до нових умов - зараз їх чекає схожа ситуація.

Такі ж самі загрози виникають і для російських складів, які після ударів HIMARS були заховані далі в тил та розосереджені.

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ATACMSВійна Росії проти України