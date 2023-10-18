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Угроза для российских складов и авиации: в ISW оценили значимость ATACMS на поле боя

Фото: ISW оценили влияние ракет ATACMS на ситуацию на фронте (скрин видео)
Автор: Антон Малиновский

Наличие у Украины ракет ATACMS может оказать значительное влияние на ситуацию на поле боя, ведь России придется адаптировать принципы использования авиации и складов для противостояния новому оружию.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что удары Украины по аэродромам на оккупированных территориях (вроде атаки по авиации в Бердянске и Луганске) заставят

Так, использование авиации с аэродрома в Бердянске позволяло россиянам сдерживать украинское контрнаступление в Запорожской области.

Российские военные блоггеры уже провели параллели со снабжением РСЗО HIMARS, благодаря которым удалось уничтожить скопление вражеской авиации в Чернобыевке. Тогда россиянам пришлось адаптироваться к новым условиям – сейчас их ждет похожая ситуация.

Такие же угрозы возникают и для российских складов, которые после ударов HIMARS были спрятаны дальше в тыл и рассредоточены.

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ATACMSВойна России против Украины